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YÖKDİL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI

YÖKDİL Sınavı sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı sonuçları açıklandı.

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Yükseköğretim tarihinde ilk alana özgü dil sınavı olan, 5 Mart'ta düzenlenen YÖKDİL Sınavı sonuçları, "https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/" adresinden öğrenilebilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan sınav, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hazırlandı. Sorular Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonunu ise Anadolu Üniversitesi gerçekleştirdi.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyenler başta olmak üzere, yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterliliği puanı talep edilen öğrenciler ve diğer adaylar katıldı. Sınava 100 bine yakın aday başvurmuştu.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, doktora yapmak isteyen öğrencilerin önemli kısmının, ilk kez gerçekleştirilen bu sınava haberdar olmadıkları için giremediklerinin öğrenildiğini belirterek, YÖKDİL Sınavı'nın ikincisinin düzenlenmesi yönündeki taleplerin ilgili kurullarda görüşüleceğini açıklamıştı.

AA
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