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YÖK'TEN BYLOCK LİSTESİ İDDİALARINA CEVAP

YÖK'ten ByLock listesi iddialarına cevap

ByLock kullanıcısı 910 akademisyene ilişkin listenin YÖK'e iletildiğine yönelik haberlere yalanlama geldi.

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Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), ByLock kullanıcısı 910 akademisyene ilişkin herhangi bir kurum tarafından YÖK'e iletilen bir bilgi, belge veya liste bulunmadığı bildirildi. 

YÖK'ten yapılan açıklamada, iki gündür bazı medya organlarında "910 ByLock kullanıcısı akademisyen listesinin YÖK'e iletildiğine" ilişkin haberlerin yer aldığı anımsatıldı. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Haberlerde iddia edildiği üzere ByLock kullanıcısı 910 akademisyene ilişkin herhangi bir kurum tarafından Yükseköğretim Kuruluna iletilen bir bilgi, belge veya liste bulunmamaktadır. 

Yükseköğretim Kurulu ve üniversitelerimiz, başka FETÖ/PDY terör şebekesi olmak üzere her türlü bölücü ve yıkıcı terör örgütlerinin yükseköğretim kurumlarında yapılanmasına karşı, dün olduğu gibi bugün de mücadele etmeyi sürdürmektedir."

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