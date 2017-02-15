YÖK'ten şehit yakınları için tarihi karar

YÖK şehit yakınlarına özel öğrenci statüsü getirdi. Bu karar ile şehit yakınları istedikleri üniversitede okuyabilecek.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniverstelerde kayıtlı şehit yakınlarına özel öğrenci statüsü verileceğini açıkladı. Saraç açıklamasında şunları söyledi: "Yükseköğretim Genel Kurulunda, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, hem yurt içi hem de yurt dışındaki terörle mücadele sırasında şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların üniversitelerde kayıtlı eş ve çocuklarının, talepleri halinde, 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren diledikleri üniversitelerde özel öğrenci statüsünde öğrenim görmelerine ilişkin bir karar aldık."

