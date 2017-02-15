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YÖK'TEN ŞEHİT YAKINLARI İÇİN TARİHİ KARAR

YÖK'ten şehit yakınları için tarihi karar

Artık şehit yakınları istedikleri üniversitede okuyabilecek.

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YÖK şehit yakınlarına özel öğrenci statüsü getirdi. Bu karar ile şehit yakınları istedikleri üniversitede okuyabilecek.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniverstelerde kayıtlı şehit yakınlarına özel öğrenci statüsü verileceğini açıkladı. Saraç açıklamasında şunları söyledi: "Yükseköğretim Genel Kurulunda, Terörle Mücadele  Kanunu kapsamında, hem yurt içi hem de yurt dışındaki terörle mücadele sırasında  şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik  Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 15 Temmuz darbe girişiminde  şehit düşen vatandaşların üniversitelerde kayıtlı eş ve çocuklarının, talepleri  halinde, 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren diledikleri üniversitelerde özel öğrenci statüsünde öğrenim görmelerine ilişkin bir karar aldık."
 

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