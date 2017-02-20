  • ''MHP tabanının %80'i 'hayır' diyor''
  • Adil Gür: ''Referandumun sonucunu onlar belirleyecek''
  • Kamu ve bankalarda 500 bin kişiye iş müjdesi
  • Referandum sonrası MHP'li Bakan iddiası
  • ''Türk'ün intikamı'' paylaşımına tepki yağıyor
YEREL HABERLER
Iğdır Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

YOLCU OTOBÜSLERİ ÇARPIŞTI: 8 ÖLÜ, 14 YARALI !

Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 ölü, 14 yaralı !

Iğdır-Aralık karayolu üzerinde iki otobüsün çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Iğdır'ın Nahcivan'a açılan Dilucu Sınır Kapısı yakınlarında karayolunda bu sabah iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada ilk bilgilere göre 8 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, sabah 08.30 sıralarında Iğdır-Aralık Karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 DY 9420 plakalı otobüs Dilucu Sınır Kapısına doğru giderken, karşı yönden gelen 34 YK 9300 plakalı otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenler ise adli tıp kurumuna sevk edildi.

Öte yandan bölünmüş karayolunun, kazanın olduğu bölgede Nahcivan'dan geliş yönünün onarım nedeniyle kapalı olduğunu, bu nedenle tek şeride düşen yolda, zaman zaman kazaların meydana geldiği belirtildi.


 

İHA
1703
-
Erdoğan CHP ve HDP seçmenine seslendiErdoğan CHP ve HDP seçmenine seslendi
Cinayet zanlısı çaldığı araçla restorana daldı !Cinayet zanlısı çaldığı araçla restorana daldı !
Bakan Özlü'den diktatörlük açıklamasıBakan Özlü'den diktatörlük açıklaması
Televizyonun sesini açıp kurşun yağdırdı !Televizyonun sesini açıp kurşun yağdırdı !
Irak'tan DEAŞ açıklaması ! Harekete geçti...Irak'tan DEAŞ açıklaması ! Harekete geçti...
Alışveriş merkezinde büyük panikAlışveriş merkezinde büyük panik
Trump'tan İsveçlileri şaşırtan sözlerTrump'tan İsveçlileri şaşırtan sözler
Tek parti iktidarlarının işsizlik rekoruTek parti iktidarlarının işsizlik rekoru
208 milyon adet 1 kuruş nerede ?208 milyon adet 1 kuruş nerede ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS