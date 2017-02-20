Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 ölü, 14 yaralı !

Iğdır'ın Nahcivan'a açılan Dilucu Sınır Kapısı yakınlarında karayolunda bu sabah iki yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada ilk bilgilere göre 8 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, sabah 08.30 sıralarında Iğdır-Aralık Karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 DY 9420 plakalı otobüs Dilucu Sınır Kapısına doğru giderken, karşı yönden gelen 34 YK 9300 plakalı otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenler ise adli tıp kurumuna sevk edildi.



Öte yandan bölünmüş karayolunun, kazanın olduğu bölgede Nahcivan'dan geliş yönünün onarım nedeniyle kapalı olduğunu, bu nedenle tek şeride düşen yolda, zaman zaman kazaların meydana geldiği belirtildi.



