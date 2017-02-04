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YOLCU OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI!

Yolcu otobüsü alev alev yandı!

Mersin’in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü alev alev yandı.

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Olay, TEM Otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana'dan Ankara'ya gitmekte olan sürücü ismi alınamayan 01 DHB 95 plakalı yolcu otobüsü, seyir halindeyken aracının arka kısmından dumanlar çıkmaya başladı.

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Otobüsün arka kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü otobüsü güvenlik şeridine çekerek yolcuları hemen tahliye etti.

Yapılan ihbar ile olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 3 arasöz ile yanan otobüsü yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürebildi. Yangından dolayı TEM otoyolu 1 saat kapalı kaldı.   

İHA
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