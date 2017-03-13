Yolcu otobüsü biçip geçti: 38 ölü

Orta Amerika ülkesi Haiti'de, festival alanına dalan otobüs en az 38 kişinin ölümüne neden oldu.

Yerel medya, Gonaives kentinde ilerleyen otobüsün önce iki yayaya çarpıp birini öldürdüğünü aktarıyor.

Ardından geleneksel bir sokak festivalinde çalan yerel müzik grubunu dinleyen kalabalığa doğru yönelen araç, önüne gelen her şeyi ezip geçti.

Şoförün aracı bırakıp kaçtığı olayda festival alanındakiler otobüsü içindeki yolcularıyla birlikte yakmak istedi.

Hastane kaynakları, çok sayıda müzikseverin yaralı halde acil servislere taşındığını bildiriyor.