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YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: YARALILAR VAR

Yolcu otobüsü devrildi: Yaralılar var

Kayseri'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 21 kişi yaralandı.

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 21 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü ilçeye bağlı Bahçecik mevkinde şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. İlk bilgilere göre yaralanan 21 kişi sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İHA
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