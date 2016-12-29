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YOLCU OTOBÜSÜ UÇURUMA YUVARLANDI: 3 ÖLÜ, 25 YARALI

Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 25 yaralı

Sinop'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

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Sinop'ta bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul'dan Sinop'a giden bir seyahat firmasına ait 57 AS 376 plakalı yolcu otobüsü, Saraydüzü ilçesi Başekin köyü mevkisinde, bariyere çarptıktan sonra sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazanın bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ekipler olay yerine güçlükle ulaştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Ekipler, kaza yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Kazada yaralananların bazılarının isimleri şöyle:

"Alper Uçungan, Mehmet Toprak, Caferi Sadık Arığı, Gültekin Yolcu, Şemsettin Alkan, Fatma Alkan, İzzettin Alkan, Tüner Budaklı, Halis Ötünçtemur, Mehmet Can Toptaş, İlyas Uysal, Kubilay Budaklı, Erdal Keleşoğlu, Onur Amran, Tanju Erol, Remzi Ölmez, Mert Gökçe, Tevrat Ölmez, Ergün Gökçe, Emine Ölmez, Ahmet Avcıkya"

AA
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