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YOLCU OTOBÜSÜNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ !

Yolcu otobüsünden çıkanlar şoke etti !

Aksaray'da jandarma tarafından aranan yolcu otobüsünde binlerce kaçak sigara ele geçirildi.

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Aksaray'da jandarma tarafından durdurulan yolcu otobüsünde 3 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi. Otobüs şoförü gözaltına alındı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolcu otobüsüyle kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine önlem alan jandarma, Şırnak'ın Cizre İlçesi'nden İstanbul'a giden yolcu otobüsünü, Aksaray- Adana karayolunun 15'inci kilometresinde durdurdu.

Yapılan aramada mazot deposu ile koltuk üstündeki bagaj bölümüne yapılmış gizli bölmelerde 3 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi. Otobüs şoförü 40 yaşındaki Serhat Zengin gözaltına alındı. Yolcular, başka otobüsle yollarına devam etti.

Yolcu otobüsünden çıkanlar şoke etti !

DHA
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