Yolcu otobüsüyle eroin taşıdılar !

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri Bölge Trafik Müdürlüğü'nün bahçesine çektiği otobüste aramalarını sürdürürken, yeni gizli bölümler tespit etti. Bagajdaki gizli bölümün ardından yakıt deposunun içindeki gizli bölümde de eroin dolu paketler bulundu. Toplam 158 kilo 500 gram eroin ele geçirilirken, soruşturma devam ediyor.