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YOLCU OTOBÜSÜYLE EROİN TAŞIDILAR !

Yolcu otobüsüyle eroin taşıdılar !

Kocaeli'nde bahçeye çekilen otobüste 158 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri Bölge Trafik Müdürlüğü'nün bahçesine çektiği otobüste aramalarını sürdürürken, yeni gizli bölümler tespit etti. Bagajdaki gizli bölümün ardından yakıt deposunun içindeki gizli bölümde de eroin dolu paketler bulundu. Toplam 158 kilo 500 gram eroin ele geçirilirken, soruşturma devam ediyor.

Yolcu otobüsüyle eroin taşıdılar !

Yolcu otobüsüyle eroin taşıdılar !

DHA
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