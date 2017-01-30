YOLCU TAŞIYAN TIR DEVRİLDİ: 47 ÖLÜ

Yolcu taşıyan TIR devrildi: 47 ölü

Madagaskar'da yasak olmasına rağmen dorsesinde yolcu taşıyan tır nehre uçtu, kazada en az 47 kişi hayatını kaybetti.

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Başkent Antananarivo'nun kuzeydoğusundaki Anjozorobe bölgesi yetkilisi Lova Andriamanantsoa, AA muhabirine açıklamasında, kurallara aykırı olmasına rağmen onlarca yolcu taşıyan bir tırın Anjozorobe'deki Mananara nehrine düştüğünü bildirdi.

Andriamanantsoa, ilk belirlemelere göre kazada aralarında çocukların da olduğu en az 47 kişinin öldüğünü, 11'i ağır 24 kişinin yaralandığını belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği olayda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan görgü tanıkları, aşırı hız nedeniyle devrilen araçtaki çok sayıdaki kişinin düğünden döndüğünü önü sürdü.

AA
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