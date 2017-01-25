YOLCU TRENİ TIR'A ÇARPTI: ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Yolcu treni TIR'a çarptı: Ölü ve yaralılar var

Eskişehir-Kütahya seferini yapan yolcu treni TIR'a çarptı.

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Eskişehir Kütahya seferini yapan yolcu treni tıra çarptı. Kaza da 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Kütahya'da yolcu treninin tıra çarpması sonucu ilk  belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. 
 
Eskişehir Kütahya seferini yapan yolcu treni, Dumlupınar  Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 06 EC 1399  plakalı tıra çarptı.
 
Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
 
Kazada, tırın sürücüsü hayatını kaybederken, ilk belirlemelere göre  aralarında makinistin de bulunduğu 11 kişi yaralandı.
 
Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, olay yerindeki  incelemeler sürüyor.

AA
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