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YOLCU UÇAĞINDA YILAN PANİĞİ

Yolcu uçağında yılan paniği

Alaska'da yapılan iç hat uçuşunda "kayıp yılan" paniği yaşandı.

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Alaska'nın Aniak kentinden Anchorage kentine yapılan uçuş sırasında, uçaklarda fazla görülmeyen bir olay yaşandı. Pilot, uçakta kayıp bir yılan olduğunu ve nerede bulunduğunun bilinmediğini anons edince, yolcular şaşırdı.

Yılanı bir süre sonra küçük bir çocuk fark etti. Uykulu şekilde bir kenarda bekleyen yılan, kısa bir korkunun ardından yolcuların ilgi odağı oldu.

NTV'nin haberine göre, uçağın arka kısmında bir çantanın yanında bulunan yılan, kaptana bildirildi. Kaptan, yılanın yanına gelerek, uçuş görevlisine nasıl yakalanacağını anlattı ve kokpite döndü.



Anchorage'da yayın yapan KTVA televizyonu olayı 19 Mart'ta haberleştirdi.

1 metreden uzan yılan, yakalandıktan sonra, çöp poşetinde yolculuğuna devam etti.

Havayolu yetkilisi, zehirsiz yılanın uçağa izinsiz sokulduğunu açıkladı.

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