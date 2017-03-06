  • ABD'den Münbiç açıklaması
  • PYD/PKK'dan Münbiç'te ''Bayrak Oyunu''
  • Galatasaray son dakikada güldü !
  • Türkiye genelinde FETÖ operasyonları
  • Almanya Taner Yıldız'ın programını da iptal etti

YOLCU UÇAKTA BAYILINCA...

Yolcu uçakta bayılınca...

Batman-İstanbul seferini yapan THY uçağında bir yolcunun bayılınca uçak erken iniş yapmak için öncelik istedi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Batman-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları(THY) uçağında bir yolcu bayılınca pilot Atatürk Havalimanı'na iniş yapmak için öncelik istedi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Batman-İstanbul uçuşunu yapan TK-2683 sefer sayılı Türk Hava Yolları'nın Boeing 737-800 tipi uçağı, Atatürk Havalimanı'na iniş için yaklaşması sırasında bir yolcu rahatsızlandı.

Yolcu baygınlık geçirirken kabin ekibi de durumu kokpit ekibine bildirdi. Bunun üzerine uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile bağlantıya geçerek,"Bir yolcumuz hastalandı, baygınlık geçiriyor. Mümkünse kısa yoldan shortcut(direkt rota vererek kısadan dönmek) isteriz. İniş sırasında uygun bir park yeri ambulans olursa çok mutlu oluruz" bilgisini kontrolörle paylaştı.

Kontrolör, uçağa direkt rota vererek kısa rotadan dönmesini sağladı ve iniş önceliği verdi. THY uçağı Atatürk Havalimanı'na yarım saat erken inmesinin ardından ambulansla alınan yolcu sağlık kontrolünden geçirilirken, yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

244
-
Avrupa bu hayat kadınını konuşuyorAvrupa bu hayat kadınını konuşuyor
Diyarbakır'da 4 tabur askerle operasyonDiyarbakır'da 4 tabur askerle operasyon
Esrarengiz görüntünün sırrı ortaya çıktıEsrarengiz görüntünün sırrı ortaya çıktı
Fetullah Gülen'in dedesinin heykelini dikmiş !Fetullah Gülen'in dedesinin heykelini dikmiş !
16 Nisan’da katılım oranı sonucu nasıl etkiler?16 Nisan’da katılım oranı sonucu nasıl etkiler?
Alaattin Çakıcı'yı ameliyat için oğlu ikna ettiAlaattin Çakıcı'yı ameliyat için oğlu ikna etti
6 PKK'lının cezaevinden firarıyla ilgili şok detay6 PKK'lının cezaevinden firarıyla ilgili şok detay
Kim Kardashian kızına ruj sürdü, tepki yağdıKim Kardashian kızına ruj sürdü, tepki yağdı
Gülen'in akrabası hakim karşısındaGülen'in akrabası hakim karşısında
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS