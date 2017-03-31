YOLCULARA BİLGİSAYAR DAĞITILACAK

Yolculara bilgisayar dağıtılacak

Katar Hava Yolları, uçuşlarda elektronik cihaz yasağının ardından yolcularına ödünç bilgisayar hizmeti verecek.

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Katar Hava Yolları, uçuş kabinlerinde elektronik cihaz kısıtlaması başlatan ABD'ye seyahat edecek yolcuları için gelecek haftadan itibaren ödünç dizüstü bilgisayar hizmeti verecek

Katar Hava Yolları'nın, gelecek hafta itibarıyla ABD'ye gidecek yolcuları için "ödünç dizüstü bilgisayar" hizmetini uygulamaya koyacağı bildirildi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin belli ülke ve havayolları şirketlerinin seyahatlerinde uygulamaya başladığı elektronik cihaz kısıtlamasına karşı ABD yolcularına uçuş sırasında çalışmalarını sürdürebilmesi amacıyla "ödünç dizüstü bilgisayar" verilecek.

Yolcular uçağa bindikten sonra cihazları teslim alabilecek ve çalışmalarını USB'ye yükleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katar Hava Yolları Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ekber el-Bakir, seyahat sırasında çalışmalarının aksamaması için gelecek haftadan itibaren ABD'ye giden tüm "Business Class" yolcuları için dizüstü bilgisayar temin edileceğini aktardı.

ABD, 8 ülkedeki 10 havalimanından yapılan direkt uçuşlarda boyutu cep telefonundan büyük elektronik cihazların kabin içine alınmasını yasaklayan bir uygulama başlatmıştı.

Kahire, Amman, Kuveyt, Kazablanka, Doha, Riyad, Cidde, Abu Dabi, Dubai ve İstanbul'dan kalkan doğrudan uçaklara uygulanan yasaktan günde yaklaşık 50 seferin etkilendiği belirtiliyor.

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