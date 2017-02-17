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YOLDA YÜRÜRKEN DEHŞETİ YAŞADI

Yolda yürürken dehşeti yaşadı

Eskişehir'de, yolda yürürken kafasına 3'üncü kattan cam pencere düşen genç kız ağır yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Arifiye Mahallesi Yalbı Sokak'ta bir binanın 3'üncü katındaki evin penceresi, bilinmeyen bir nedenle sokaktan geçmekte olan 22 yaşındaki Gamze K.'nın kafasına düştü. Olayı gören çevredeki esnaflar ve vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kafasından yaralanan kızın kan kaybetmemesi için çevredeki vatandaşlar tarafından bir bez yardımıyla tampon yapıldı. Gamze K., 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

İHA
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