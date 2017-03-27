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YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN CAN VERDİ

Yolun karşısına geçerken can verdi

İzmir'de karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi Sabri Serhad Çamyan hayatını kaybetti.

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İzmir'in Bornova İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen 26 yaşındaki Sabri Serhad Çamyan, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Kaza, dün akşam Osman Kibar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Manisa'dan İzmir yönüne giden 40 yaşındaki Harun E. yönetimindeki 45 HA 5959 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisi Sabri Serhad Çamyan'a çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Çamyan'ın öldüğünü belirledi. Çamyan'ın cesedi, savcının incelemesi ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA
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