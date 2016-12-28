Yolunu kesip tecavüz etmişti, korkunç görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da gece kaldığı yurda dönen üniversite öğrencisi kızı 4 metrelik duvardan cami avlusuna atan ve beli kırılan genç kıza sürükleyerek götürdüğü odunlukta tecavüz eden Moğolistan uyruklu şüpheli T.E.(32) polis tarafından yakalandı.

Saldırganın genç kızdan gasp ettiği telefon sakladığı yerde bulundu. Şüpheli adliyeye sevk edilirken, korkunç olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. İstanbul'un göbeğinde yaşanan olaya sosyal medyada tepki yağarken, saldırganın Türkiye'ye turist olarak girdiği ve bir tekstil atölyesinde çalıştığı belirtildi.

Şişli, Meşrutiyet mahallesi, Dere sokak üzerinde 23 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti: Almanya'da okuyan ve öğrenci değişim programı Erasmus'la İstanbul'a gelen Türk vatandaşı A.Ç.(22) akşam arkadaşları ile gittiği bir kafetarya'dan saat 01.00 sıralarında ayrılarak kaldığı yurda doğru yürüyemeye başladı. 19 Mayıs mahallesinde kaldığı yurda doğru yürüyen A.Ç.'nin önü Osmanbey civarı önünde bir kişi tarafından kesildi. Saldırgan genç kızın önce cep telefonunu gasp etmeye çalıştı, ancak direnmesi üzerine onu yaklaşık 4 metrelik bir duvardan aşağı camii avlusuna attı.

YARALI HALDE ÇIKIP POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Yaralı haldeki kızı, avluda sürükleyerek caminin odunluğuna götüren şüpheli burada genç kıza tecavüz etti. Şüpheli genç kıza ait cep telefonunu gasp ederek kaçarken, A.Ç. bulunduğu yerden yaralı halde çıkarak polis ekiplerinden yardım istedi. Yarı baygın bir halde bulunan A.Ç. hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk kontrollerinde belinin kırık olduğu tespit edilerek tedavi altına alındı.



380 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ



Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla başlatılan soruşturmada polis olay yerinden 6 kilometre çapında bir alanda bulunan yüzlerce saat güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. 380 saatlik görüntünün titizlikle incelemesi sonucunda şüphelinin olay yerine 3-4 kilometre uzaklıkta oturduğu belirlendi. Evi tam olarak tespit edilemeyen şüpheliyi yakalamak için bölgeye pusu kuruldu. Önceki gün olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Tuvshınbayar E., Yalvaç sokak üzerinde gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada doğalgaz kutusunun üzerine saklandığı tespit edilen A.Ç.'ye ait cep telefonu ele geçirildi.