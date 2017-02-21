Yorgunluktan koltuklara düştü

Bir gece önce de konser veren şarkıcı, aracının içinde uyuyakaldı. Zorla uyandırılan Yalçıntaş, “Uykusuzluktan öleceğim galiba” dedi. Yorgun olmasına rağmen performansından bir şey kaybetmeyen şarkıcı, hayranlarına “Sizlerin sevgisi beni ayakta tutuyor” dedi.
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