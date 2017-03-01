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YOUTUBE'DAN CANLI TELEVİZYON YAYINI BAŞLIYOR

YouTube'dan canlı televizyon yayını başlıyor

Dünyanın en büyük video izleme sitesi YouTube, ABD'deki bazı televizyon kanallarını canlı yayınlamaya başlayacağını duyurdu.

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YouTube'dan yapılan açıklamada, "YouTube TV" adlı yeni hizmet sayesinde kullanıcıların ABD'deki ABC, CBS, FOX, NBC, ESPN kanallarına ek olarak onlarca bölgesel haber, spor ve kablolu televizyon kanalını izleyebileceği bildirildi.

Açıklamada, kullanıcıların YouTube TV sayesinde söz konusu kanalların programlarını bilgisayar, cep telefonu ve tabletlerin hafızalarından bağımsız olarak sınırsız ölçüde kaydedebileceği aktarılarak, kaydedilen programların 9 ay süresince istenildiği zaman izlenebileceği ifade edildi.

YouTube TV'ye iOS ve Android ile uyumlu cep telefonu ve tabletlerden girilebileceği duyurulan açıklamada, Google Chromecast'e sahip kullanıcıların televizyonlarında da YouTube TV hizmetinden yararlanabileceği bilgisi verildi.

YouTube Red Originals'ın film ve dizilerinden de kullanıcıların ücretsiz faydalanabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, aylık 35 dolar olacak YouTube TV hizmetinin çok yakında kullanıma sunulacağı kaydedildi.

AA
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