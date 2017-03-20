YouTube’un o özelliği tarih oluyor

Tam merak ettiğiniz bir videoyu izlerken sağdan soldan çıkan “Abone ol” butonu gerçekten sinir bozucu oluyor. Yalnızca dikkat dağıtmakla kalmayan bu uyarılar ayrıca videonun bir bölümünü kaplayarak görüntüyü de engelliyor. Masaüstü sitede videonun bi kısmının uyarılarla kapanması fazla bir sorun olmuyor.
Zira ekran büyük olduğu için uyarılar videonun bir köşesinde kendisine yer buluyor. Fakat mobil cihazlar söz konusu olduğunda videonun köşesinde çıkan ufak bir uyarı bile rahatsız edici hale geliyor. YouTube da bunu farketmiş olacak ki bu uyarıların mobil platformlarda kullanılmayacağını belirtiliyor.
2 Mayıs tarihi itibarıyla artık video içerisinde yazılı uyarıların sona ereceği ifade ediliyor. Bu tarihten sonra yeni açıklama eklenemeyeceği ve var olan açıklamaların da düzenlenemeyeceğini söylenenler arasında yer alıyor.
YouTube’da bu tarihten sonra açıklamaların yerine kartları ve kapanış ekranını kullanılacağı belirtilirken bu özelliklerin ek açıklamalara göre daha etkili olduğu ve kanallara daha fazla yarar sağlayacağı belirtiliyor.
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YOUTUBE’UN O ÖZELLİĞİ TARİH OLUYOR
YouTube’dan yapılan açıklamaya göre kullanıcıların en sevmediği özelliklerden biri nihayet tarih oluyor.
Tam merak ettiğiniz bir videoyu izlerken sağdan soldan çıkan “Abone ol” butonu gerçekten sinir bozucu oluyor. Yalnızca dikkat dağıtmakla kalmayan bu uyarılar ayrıca videonun bir bölümünü kaplayarak görüntüyü de engelliyor. Masaüstü sitede videonun bi kısmının uyarılarla kapanması fazla bir sorun olmuyor.
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