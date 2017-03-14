Yozgat beyaza büründü

Mart ayının ilk günlerinde bahar havası yaşanan Yozgat'ta bugün ise kar yağışı etkili oldu. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı, kısa sürede şehir merkezini beyaz örtüyle kapladı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Sabah işlerine giden vatandaşlar, Yozgat'ta mart ayında görülen kar yağışının normal olduğunu belirtti. Kar yağışı özellikle sürücüleri etkiledi.