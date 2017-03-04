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''YPG, DEAŞ VE ESAD REJİMİYLE ANLAŞTI''

''YPG, DEAŞ ve Esad rejimiyle anlaştı''

Milli Savunma Bakanı Işık, Türkiye'nin Münbiç planlarının ardından YPG terör örgütünün DEAŞ ve Esad rejimiyle anlaştığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanı Işık yaptığı açıklamalada "PYD'nin, Suriye'deki Kürtleri temsil ettiği de çok büyük bir yalandır. Şu anda Suriye'de Kürtlere karşı en fazla cinayeti işleyen örgüt PYD'dir. Kendi anlayışında olmayan ve kendi emir komutasına girmeyen bütün Kürt unsurlarına yönelik düşmanca tavrı sergileyen, zaman zaman onları öldüren, ortadan kaldıran bir örgüt PYD. Bunun özellikle altının çizilmesi gerekiyor çünkü Türkiye'nin tavrı Kürtlere karşı değildir." dedi.

PYD'nin bbölgede bir egemenlik alanı oluşturma gayretinin olduğunu belirten Işık "zaman zaman buna yönelik bazı cüretlerde bulunduğunu da biliyoruz ama bu cürette bulunduğu her an, tepelerine Türk Silahlı Kuvvetlerinin o öldürücü darbesi iniyor." dedi.

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