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YPG ORADAN ÇEKİLDİ, HARİTA DEĞİŞTİ

YPG oradan çekildi, harita değişti

ABD'nin beslediği terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, Münbiç'in batısını Esad rejimine bıraktı.

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Suriye'nin kuzeyinde olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı ile El Bab'ı terör örgütü IŞİD'den temizlemesi, bölgede dengeleri değiştirdi.

El Bab'ın güneyindeki Tadif'e kadar gelen Şam rejimi askerleri, daha sonra kuzeye ilerleyip terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin kontrol ettiği bölgeye ulaştı.

Aynı günlerde Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri YPG ile çatıştı.

Ardından bugün ABD'nin desteklediği YPG Menbic'in batısını Suriye ordusuna bıraktığını duyurdu, haberi uluslararası ajanslar son dakika olarak dünyaya geçti. Anlaşmanın Rusya'nın devreye girmesiyle yapıldığı bildiriliyor.

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Gelişmeyle birlikte bölgedeki haritada ani bir değişiklik yaşandı, rejim güçleri Türkiye sınırına yaklaştı.

Türkiye, geçen yıl IŞİD'den temizlenen Menbic'ten YPG'lilerin çıkmasını istiyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan El Bab'dan sonraki hedefin Menbic olacağını önceki gün ilan etmişti.

ABD ise, Türkiye'nin muhtemel operasyonuna karşı bölgeye zırhlı araçlar yerleştirdi ve halihazırda Menbic'de YPG'lilere eğitim veriyor.

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