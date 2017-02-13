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YPG ÜYESİ ASKER SERBEST BIRAKILDI !

YPG üyesi asker serbest bırakıldı !

Uşak'ta vatani görevini yapan bir asker PKK propagandası yapınca gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Uşak'ın Karahallı İlçesinde vatani görevini yapan bir asker, PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı için gözaltına alındı. Şüpheli asker yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak Karahallı İlçesinde askerlik görevini yapan er S.H. (24) PKK terör örgütü ve sözde gençlik kolları YPG'nin propagandasını yaptığı tespit edildi. Aynı zamanda PKK'nın gençlik kolları YPG üyesi olduğu belirlenen şüpheli S.H. Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından Karahallı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen S.H. yapılan işlemlerin ardından, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Uşak Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen asker adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İHA
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