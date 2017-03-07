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YPG'Lİ TERÖRİST İSTANBUL'DA YAKALANDI !

YPG'li terörist İstanbul'da yakalandı !

İstanbul'da düzenlenen operasyonda çocuk istismarı suçundan aranması olan YPG'li terörist yakalandı.

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda terör örgütü YPG üyesi bir terörist gözaltına alındı. Eylem planladığı öne sürülen teröristin çocuğa istismar suçundan da aranması olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması olan YPG üyesi bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği ve İstanbul'a geldiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Nizamettin C. isimli teröristin Beyoğlu'nda saklandığı adres belirlendi. Terörle Mücadele Özel Timleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, YPG'li terörist Nizamettin C. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 adet cep telefonu, 1 adet hafıza kartı ve 2 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

YPG'li terörist çocuk tacizcisi çıktı

Gözaltına alınan şüpheli İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette yapılan detaylı incelemelerde, teröristin terör örgütü YPG üyesi olduğu ve PKK'lı teröristlerle irtibata geçerek İstanbul'a geldiği öğrenildi. Eylem planladığı öne sürülen teröristin "çocuğa cinsel istismar" suçundan da arandığı ortaya çıktı.

YPG'li terörist İstanbul'da yakalandı !

İHA
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