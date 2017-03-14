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YPG'NİN TÜRKİYE KORKUSU

YPG'nin Türkiye korkusu

ABD'nin eğittiği terör örügütü YPG, Türkiye'nin Münbiç'e girişini yavaşlatmak için her taktiği denemeye başladı.

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Türkiye'nin hedefindeki Münbiç'te sözde sivil yönetim ilan eden YPG 'Münbiç askeri meclisi' çatısı altında 3 bin teröriste kamplarda eğitim veriyor. YPG'li teröristlerin Münbiç'in batı köylerine de Suriye rejim bayrağı astığı görülüyor

PKK'nın Suriye kolu PYD ülkenin kuzeyindeki Münbiç ilçesinde sözde 'sivil yönetim' kurduğunu açıkladı. PYD'li teröristler yüzleri kapalı ve PKK flamasıyla birlikte savaş sloganları atarak yürüyüş düzenledi.

ABD'den Münbic'e 200 asker, 50 zırhlı 

Demokratik Suriye Güçleri'ne bağlı Münbiç Askeri Meclisi'nden bir yetkili, ABD'nin kısa süre önce 50 zırhlı araçla birlikte 200 askerini daha Münbiç'e gönderdiğini belirtti. 

Kuzeye konuşlandılar 
Münbiç Askeri Meclis yetkilisi Sputnik'e şunları söyledi: "ABD, ÖSO ve Türkiye'nin saldırılarından kurtarmak amacıyla, Münbiç kentine 2 hafta önce askerlerini ve zırhlı araç ile ağır silahlar göndermişti. 

Kısa süre önce 200 asker ve 50 zırhlı araç daha gönderdi. Çünkü ihtiyaç var. ÖSO ve Türkiye, Münbiç'in batısındaki köylere saldırıyor. Yeni gelen ABD askerleri kentin kuzeyindeki köylerde konuşlandırıldı. ABD ve koalisyon güçleri, bizlere Münbiç kentinin savunulması için daha fazla asker göndereceklerini bildirdi." ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kobani, Rimelan, Haseke, IIol, Tel Abyad, Şedadi ve Münbiç kentlerinde askeri personeli ve üsleri bulunuyor.

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