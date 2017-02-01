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YPG'YE VERİLEN ZIRHLI ARAÇLAR TÜRKİYE'DE ÜRETİLMİŞ

YPG'ye verilen zırhlı araçlar Türkiye'de üretilmiş

ABD'nin vYPG'ye verdiği zırhlı araçların Türkiye'de üretildiği ortaya çıktı.

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ABD'nin verdiği zırhlı araçların Türkiye’de çok uluslu bir firma tarafından üretildiği iddialarına, ilgili firmadan yanıt geldi. "Bizim YPG'ye zırhlı araç vermemiz hukuken mümkün değil" diyen firmanın genel müdürü, "Fotoğraftaki araçlar bizim ama araçlar Amerika tarafından bizimle alakası olmayacak şekilde YPG’ye verildi.

Terör örgütü PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri'ne ABD'nin verdiği zırhlı araçların Türkiye’de çok uluslu bir firma tarafından üretildiği iddialarına, ilgili firmanın genel müdüründen açııklama geldi.

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Zırhlı araçların Amerika tarafından YPG'ye verildiğine ilişkin uluslararası haber ajanslarında haber okuduklarını anlatan Genel Müdür A.A., "Araçlar Amerika tarafından bizimle alakası olmayacak şekilde YPG’ye verildi. Araçların bize ait olup olmadığını araştırdık, Amerikan güçleriyle de konuştuk. Fotoğraftaki araçlar bizim ancak verildiğine dair delil yok.  Amerika'ya ihracatımız var ancak Amerika'nın araçları nenreye vereceği konusunda bir tasarrufumuz yok. Şu anda gördüğümüz Trump hükümetinin İŞİD’e karşı savaşan güçlere yardım yaptığını internetten okuyoruz.  Bunu sadece haber ajanslarının yaydığı kadarıyla görüyoruz.” dedi.

A.A. çok uluslu bir firma olduklarını da belirterek, “ Üç ülkede üretimimiz var Birleşik Arap Emirlikleri Amerika’da ve Türkiye’de bunun haricinde başka ülkede üretimimiz yok. Hiçbir terörist organizasyonla alakamız yok. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Hukuka aykırı. Ülke olarak çalıştığımız kurumlar Birleşmiş Milletler, NATO ve ülkelerin kendileri. Türkiye’de askeriye ve emniyet gibi bazı kurumlarla çalışmalarımız var.  Hali hazırda devam eden işlerimiz var. Çarpıtılan haberlerden dolayı firmamız zarar gördü” diye konuştu.

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