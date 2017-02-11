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YSK BAŞKANI'NDAN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ: REFERANDUM 16 NİSAN'DA

YSK Başkanı'ndan beklenen açıklama geldi: Referandum 16 Nisan'da

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Güven, anayasa değişikliği referandumunun 16 Nisan 2017'de yapılacağını açıkladı.

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"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"ni içeren, halkoyuna sunulacak 6771 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"un Resmi gazete'de yayımlanmasının ardından YSK da referandum tarihini belirledi.

Yeni anayasa referandumu gündemi ile toplanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan YSK Başkanı Sadi Güven referandumun 16 Nisan 2017 günü yapılacağını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Güven, 16 nisan pazar referandum tarihi olarak açıkladı.

Ayrıca referandumun Beyaz kağıt üzerine "evet" Kahverengi kağıt üzerine "hayır" yazılı pusulalarla yapılacağı çaıklandı.

10 PARTİ GÖREV YAPABİLECEK

Başkan Güven, referandumda 10 siyasi partinin çalışma yapabileceğini açıkladı. YSK’nın güncellediği listelere göre; AKP, Anatavan, BTP, BBP, CHP, HDP, HÜDAPAR, MHP, Saadet ve Vatan Partisi referandum için vize aldı. Bunlar dışındaki siyasi partiler referandumda; seçmen kütüğünü alamayacak, ilçe seçim kurullarında temsilcileri varsa düşecek, sandıkta müşahit görevlendiremeyecek, sandık kurullarına temsilci veremeyecek, seçimlerle ilgili iş ve işlemlerde görev alamayacak.

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