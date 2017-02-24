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YSK SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMA

YSK seçmen listesi sorgulama

YSK seçmen listesini sorgulamak için iki yöntem var. İşte detaylar...

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'Nerede oy kullanacağım' sorusuna cevap arayan adaylar, YSK internet sitesi üzerinden seçmen sorgulama işlemini gerçekleştirmeye başladı. Hangi semtte oy kullanabileceğini öğrenecek olan vatandaşlar, seçmen listesinde isimlerinin var olup olmadığını görebilecek. Listede bir yanlışlık olduğunu düşünenler ise YSK'ya başvuruda bulunabilecek. Peki, 2017 seçmen sorgulama işlemi nasıl gerçekleştirilecek? İşte, 'Nerede oy kullanacağım' konusunun detayları

SEÇMEN LİSTESİ NASIL SORGULANACAK?

Oy kullanma hakkına sahip olan vatandaşlar, e-devlet ve YSK internet sitesi üzerinden kütüğünün nereye kayıtlı olduğunu öğrenebilecek. YSK internet sitesi üzerinde kurulu olan sistemden seçmen bilgilerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik numaları ile bu bilgiye erişebilecek.

Aynı bilgi, e-devlet şifresi aracılığıyla, e-devlet üzerinden de öğrenilebilecek.
 

YSK SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET ÜZERİNDEN SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ


SEÇMEN KÜTÜĞÜ DÜZELTMELERİ 26 ŞUBAT'A KADAR GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK

1. Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt içi olmasına rağmen,

Yurt içi seçmen kütüğünde kaydı bulunmayan,

Kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri adresini değiştirmek isteyen vatandaşların;

26 Şubat 2017 (17.00) Pazar gününe kadar; bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurmaları ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor.

OY KULLANMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER BAZI İŞLEMLER GERÇEKLEŞTİRECEK

2.Seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrencilerin (askeri öğrenciler hariç);

Öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurması ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

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