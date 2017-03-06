YSK'dan sivil memurlara yeşil ışık

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapılan başvuru olumlu sonuçlandı. Buna göre artık sivil memurlar ilçe seçim kurulu üyesi olabilecekler.

Jandarma ve sahil güvenlikte çalışan sivil memurlar, artık genel veya yerel seçimlerdeki sandık kurullarında görev alabilecek. Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN)tarafından YSK'ya gönderilen yazıda, referandum halk oylamasının 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılması ile ilgili olarak, görevli memurlarla ilgili değişiklik yapılması istendi. Türk Silahlı Kuvvetleri iç hizmet kanununda yer alan madde değişikliğinden dolayı Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında yer alan sivil personellerinde artık sandık görevlisi olabileceğinden dolayı YSK'nın ilgili değişikliği yapması istendi. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil ve devlet memurlarının diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli devlet memurları gibi, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında olduğu göz önünde bulundurularak yapılacak tüm seçimlerde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurların ilçe seçim kurullarında ve sandık kurullarında başkan veya üye olarak görev alabilmeleri için, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarının bilgilendirilmesi istenildi.

Yüksek Seçim Kurulu'na SİME-SEN'in yapmış olduğu başvurunun cevabı, YSK internet sitesinin duyurular kısmında yayınlandı. Cevapta, "681 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 1. maddesi ile 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nun 1. maddesinde tanımı yapılan Türk Silahlı Kuvvetlerinden Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı çıkarıldığından, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde tanımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri kadrosuna Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil olmadığından, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil memurların, 298 sayılı kanun kapsamında askeri şahıs olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından 298 sayılı Kanun'un 19. maddesinin 2. bendinde

belirtilen koşulları sağlamaları durumunda, ilçe seçim kurulu üyesi olarak görev yapabileceklerine karar verilmiştir" denildi.

SİME-SEN'den konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "SİME-SEN, sivil memurların sandık başında görev alabilmelerini hukuka taşıyarak Türkiye'deki hak arama mücadelesini tamamlamıştır. Konuyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Serdar Dursun ve Mustafa Yalçınkaya üzerinden dava dosyasını ulaştırmıştır. Türkiye'de bu davayı açmış ve yurt dışına taşımış tek sendika olan SİME-SEN, yurt içinde de bürokratik kanalların tamamına bildirimlerini yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Cumhuriyet tarihinden itibaren demokrasinin gereği olan seçme ve seçilme hakkına ipotek konulmuş sivil memurlar diğer 657'ye tabii olan devlet memurları gibi ülkesine sandık başında da hizmet etmek istemektedirler. 2012 tarihli Anayasa Mahkemesi kararında da sivil memurların sivil kişi olduğu belirtilmesine rağmen 211 Sayılı İç Hizmet Kanununda ve 1632 Sayılı Kanunda yapılmayan düzenlemeler sonucunda sandık görevlisi olunması engellenmektedir. Sivilleşme ve demokratikleşme adımlarında aşılması gereken engellerden biriside budur. Yeni Türkiye adımlarında darbe mahsulü özgürlüklerin önüne geçen önemli konulardan birisidir. 30 bini aşkın sivil memurun demokrasinin dışında tutulmaması gerektiğini, bu engellemenin kalkması öncelikli taleplerimiz arasındadır" denildi.