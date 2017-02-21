Yüksekdağ'ın milletvekiliği düşürüldü

Halen tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü.

TBMM Genel Kurulu'nda, grup önerilerinin görüşmelerine geçilmeden önce Başbakanlık tezkeresi okundu.



TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Başbakanlığın, Anayasa'nın 84. maddesine göre, Yüksekdağ'ın kesin hüküm giydiğine dair kesinleşen mahkeme kararı hakkında tezkeresini okuttu.



Başbakanlık tezkeresinde, Yüksekdağ'ın, terör örgütü propagandası yapmak suçundan cezalandırılmasına ilişkin 27 Kasım 2013 tarihli kararı, Yargıtay'ın 22 Eylül 2016'da onadığı anımsatıldı.

Tezkerede, Anayasa'nın ilgili maddesi uyarınca, Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için gereğinin yapılması talep edildi.



Bahçekapılı, Anayasa'nın 76. maddesi kapsamında milletvekili seçilmeye engel bir suça ilişkin olan ve Anayasa'nın 84. maddesi 2. fıkrası gereğince bilgiye sunulan kesinleşmiş mahkeme kararı okunduğu için, Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düştüğünü duyurdu.

HDP'DEN TEPKİ

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, bu kararın kendileri için yok hükmünde olduğunu savunarak, "Okunan kararın savcıları, hakimleri şu anda içeride. Teröristlerin arkasına sığınmış iktidarın kararı, yargı kararı olamaz" dedi.



HDP'li milletvekillerinin tepkisi üzerine, Bahçekapılı, grup başkanvekillerini toplantıya çağırarak birleşime ara verdi.

HDP'NİN MECLİS'TEKİ SANDALYE SAYISI 58'E DÜŞTÜ



Anayasaya göre, milletvekili seçilmeye engel bir suça ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı TBMM Genel Kurulu'nda okunan üyenin milletvekilliği, oylamaya gerek kalmaksızın düşmüş oluyor.



Bu arada, HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 58'e düştü.



TBMM'nin internet sitesindeki "Milletvekiliiği sona erenler" başlığı altında Figen Yüksekdağ hakkında bu bilgi yer alıyor.