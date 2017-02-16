Yüksekdağ'ın yargılanmasına başlandı

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Figen Yüksekdağ, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Yüksekdağ, ifadesinde davaya konu sözlerinin "kürsü dokunulmazlığı" kapsamında olduğunu savundu. Sanık avukatları da beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosyanın Yüksekdağ hakkında başka bir suçtan açılan davayla birleştirilerek yargılamanın devam etmesine karar verdi.

Duruşmayı HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan da izledi.

İddianameden

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yüksekdağ'ın 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinden önce Van'da park açılışı sırasında yaptığı konuşmada, çatışmalarda öldürülen PKK'lı teröristlere sözde "şehit" diyerek terör örgütünün propagandasını yaptığı vurgulanmıştı.

Yüksekdağ hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanuna muhalefet etmek" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.