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YÜKSEKOVA'DA TOPRAĞA GÖMÜLÜ MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Yüksekova'da toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa gömülü çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda E.Ş (19), R.İ (27) ve M.T. (22) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Cumhuriyet Mahallesi'nde belediyeye ait iş makineleriyle kazı yapan ekipler, 7 kalaşnikof, biksiye ait uzun namlu, 5 bin 891 mermi, 37 şarjör, el bombası, 20 uçaksavar mermisi, 2 bombaatar mühimmatı, 12 roketatar sevk fişeği, el yapımı patlayıcı düzeneği kurulan çaydanlık, 9 telsiz, 4 hücum yeleği, 4 gaz maskesi ile örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA
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