YUNAN ASKERLERİNİN FOTOĞRAFI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Yunan askerlerinin fotoğrafı ortalığı karıştırdı

Yunanistan'da görev alan 7 Arnavut asıllı Yunan vatandaşının çektirdiği fotoğraf tepkilere yol açtı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yunanistan'da Mesolongi acemi birliğinde görev alan 7 Arnavut asıllı Yunan vatandaşının üniformaları ile birliğin içinde Arnavut Kartalı selamı vermeleri, fotoğraf çektirmeleri ve bunu sosyal medyaya yaymaları tepkiye neden oldu.

Yunanistan'da Mesolongi acemi birliğinde görev alan 7 Arnavut asıllı Yunan vatandaşının, askeri üniformaları ile Arnavut Kartalı selamı vermesi büyük yankı uyandırdı. Yunan Savunma Bakanlığı konu hakkında inceleme başlattı. Askerlerin 5 yıl hapis cezası almaları söz konusu olabilir. Bu skandal konuşulurken başka bir birlikte aynı selamı yapan bir Yunan askerin fotoğrafı yayınlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, açıklamada Mesolongi acemi birliğinde yaşanan olayla ilgili hangi cezai hükümler uygulanmış ise aynı hükümlerin bu olayda da uygulanacağını belirtti. Askerin, Kıbrıs Yunan Kuvvetlerinde görev yaptığı ifade edildi.

Yunanistan ordusunda görev alan binlerce Arnavut asıllı Yunan vatandaşı bulunuyor ve bu tür olaylar askeri kanadı endişelendiriyor.

İHA
1559
Polis cenazesindeki o genç kız konuştuPolis cenazesindeki o genç kız konuştu
Erotik tv kanalı izleyenler halkı çıldırttıErotik tv kanalı izleyenler halkı çıldırttı
İtalya'daki Bilal Erdoğan soruşturması kapandıİtalya'daki Bilal Erdoğan soruşturması kapandı
Eşinden ayrıldı, sokağa çadır kurdu !Eşinden ayrıldı, sokağa çadır kurdu !
İşte Arınç'ın, Erdoğan'a yazdığı o mektupİşte Arınç'ın, Erdoğan'a yazdığı o mektup
'İsimsizler' Kurtlar Vadisi'nin tahtına aday'İsimsizler' Kurtlar Vadisi'nin tahtına aday
Bisikleti çalan hırsıza oyuna !Bisikleti çalan hırsıza oyuna !
MHP muhalefetine yeni şok !MHP muhalefetine yeni şok !
Türk çikolata devine rakibinden büyük şok !Türk çikolata devine rakibinden büyük şok !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS