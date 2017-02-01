SON DAKİKAERDOĞAN: AR-GE HARCAMALARIMIZ YETERLİ DEĞİL - CANLI

YUNAN BAKAN KARDAK'A ÇELENK BIRAKTI

Yunan Bakan Kardak'a çelenk bıraktı

Yunanistan Savunma Bakanı Kamenos, Kardak Kayalıkları'nın deniz bölgesine çelenk bıraktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, sabah erken saatlerde 1996 yılındaki Kardak olaylarının 21'inci yılı nedeniyle Kardak Kayalıklarının deniz bölgesine çelenk attı.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, sabah erken saatlerde Kardak (İmia) adası üzerinden helikopterle uçarak, 21 yıl önce hayatını kaybeden 3 Yunan subay için denize çelenk attı. Yunan Bakan Kamenos'a Yunan Hava kuvvetleri Komutanı Hristos Hristodulu eşlik etti. Uçuş yerel saatle 08.20'de gerçekleşti.

Yunan Bakan Kardak'a çelenk bıraktı

Kamenos, bakan olarak göreve başladığında yine 3 subay için Kardak adası üzerinden helikopterle uçmuş ve havadan denize çelenk atmıştı.

Yunan Bakan Kardak'a çelenk bıraktı

İHA
251
Baykal: Cumhurbaşkanı imzalamazsa...Baykal: Cumhurbaşkanı imzalamazsa...
İki belediyeden ''Vezir Parmağı'' filmine sansürİki belediyeden ''Vezir Parmağı'' filmine sansür
2. Abdülhamid'in torunu: "Canımıza yetti"2. Abdülhamid'in torunu: "Canımıza yetti"
Domates simgesine silahlı saldırı ! Başkan çıldırdıDomates simgesine silahlı saldırı ! Başkan çıldırdı
15 Temmuz'un beyin takımı 6 kişi15 Temmuz'un beyin takımı 6 kişi
Sayısı giderek artıyor ! 58 kişi ABD'ye uçamadıSayısı giderek artıyor ! 58 kişi ABD'ye uçamadı
Gelin altınları alıp kaçtı !Gelin altınları alıp kaçtı !
İş adamının oğlu ölü bulunduİş adamının oğlu ölü bulundu
ABD'den zırhlı araç açıklamasıABD'den zırhlı araç açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS