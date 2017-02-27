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YUNAN BAKAN'DAN KARDAK İÇİN KÜSTAH SÖZLER

Yunan Bakan'dan Kardak için küstah sözler

Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, ''Yunan adasına ayağını basacak olanlar, oradan geri dönerler mi görürüz” dedi.

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Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Kardak polemiğine dair, "Yunan adasına ayağını basacak olanlar, oradan geri dönerler mi görürüz” ifadesini kullandı.

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'tan Kardak polemiğine ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Kammenos, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, "Genelkurmay Başkanı Kardak kayalıklarına çıkmak isteseydi, çıkardı" sözlerine yanıt verdi.

Kammenos, Kardak’ın Yunan toprağı olduğunu ima ederek, "Yunan adasına ayağını basacak olanlar , oradan geri dönerler mi görürüz” ifadesini kullandı.

Kommenos, “Yunan adasına ayak basmalarına imkan yok. Karşı koyulacaktır. İsterlerse bassınlar, her türlü tehditin yanıtı verilecektir” dedi.

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