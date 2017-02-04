Yunan basını: Türkler 130 adacığa göz dikti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras diplomasinin önemine dikkat çekse de Yunan basını öyle düşünmüyor.

Kathimerini gazetesi, yaşananlara ilişkin "Ankara kışkırtıcılığa devam ediyor" ifadelerini kullanıyor.

Eleftheros Tipos gazetesi ise, "Ankara işi kavgaya götürecek" diyor.

130 ADACIĞA GÖZ DİKTİLER

En dikkat çekici haber ise merkez sağcı Dimokratia'nın. Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın fotoğraflarını kullanarak "130 adacığa göz diktiler" manşetiyle okuyucularına yaklaşan "tehlike"yi haber veriyor.