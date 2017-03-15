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YUNAN GAZETEDEN ŞOK İDDİA: 3 DARBECİ KAYIP

Yunan gazeteden şok iddia: 3 darbeci kayıp

Yunan gazetesi To Vima, Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki 3 darbeci askerin Yunanistan'a kaçtığını ve kayıp olduğunu yazdı.

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Yunanistan'da yayımlanan To Vima gazetesi, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bu ülkeye kaçan darbecilerle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Gazeteye göre, Marmaris'teki suikast girişimiyle bağlantılı üç asker daha Yunanistan'a kaçtı ve bu askerler kayıp.

DARBECİ ASKERLERİN İFADESİNDE ORTAYA ÇIKTI

NTV'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı'na suikast girişimine karıştığı iddia edilen Halil Çetin ve Fatih Arık adlı iki komandonun Yunanistan'a kaçtığı ortaya çıkmıştı. To Vima, iddiayı Çetin ve Arık'ın ifadelerine dayandırdı. Darbecilerin ifadesine göre 15 Temmuz sonrası Dedeağaç'tan Yunanistan'a girdiklerinde yanlarında üç asker daha vardı.

BİR DAHA HABER ALINAMADI

Askerler, Selanik'ten Atina'ya gitmek üzere otobüse binen üç komandodan daha sonra hiçbir haber alamadıklarını söyledi. Ahmet Çamoğlu, Yücel Özcan ve Mustafa Özal adlı kayıp komandoların Yunan makamları tarafından yakalanarak Türkiye'ye iade edilmiş olabileceği söyleniyor.

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