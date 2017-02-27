Yunan Ordusu'nda savaş alarmı mı verildi ?

Yunan Kathimerini gazetesinden Nikolaos Stelya, “bir bardak suda koparılan fırtına”nın Türkiye ile Yunanistan’ı Ege’de sıcak çatışmaya götürebileceğini belirtti.

Amerika’nın Sesi’nden Hilmi Hacaloğlu’nun sorularını yanıtlayan Stelya, “ Fol yok yumurta yok ama sorun büyüyor. Esas mesele 8 darbecinin Türkiye’ye iade edilmemesi ve Kıbrıs meselesi. Kıbrıs’ta olaylar iki tarafından da istediği gibi gitmiyor. İki taraf arasında görüş ayrılıkları hala çok büyük. Ardından Yunanistan Yüksek mahkemesi kararının darbecilerin iade edilmeyeceği kararı geldi. Ankara bu karara köpürdü. Ardından iki taraf arasında karşılıklı demeçlerle gerilim arttı. Sıcak çatışmaya dönme ihtimali var. Çünkü milliyetçi tansiyon hem Ankara’nın hem de Atina’nın işine geliyor” dedi.

“EGE’DE UÇUŞ YAPAN YUNAN JETLERİ ARTIK FÜZELERLE HAVALANIYOR”

Syriza’nın son anketlerdeki oyunun yüzde 36’dan yüzde 15’lere gerilediğine dikkat çeken Nikolaos Stelya, Yunan Başbakakanı Aleksis Çipras’ın yeni kemer sıkma politikasını açıklayacağı şu günlerde Yunanistan’da erken seçim ihtimallerinin konuşulduğunun da altını çiziyor. Türkiye’deki referandum sürecinde de Yunanistan’la yaşanan gerilimin hükümetin işine geleceğini savunan Türk-Yunan ilişkileri uzmanı gazeteci, Yunanistan’daki bazı askeri yetkililerinden aldığı bilgileri de paylaştı:

“Konuştuğum yetkililer ‘başlangıçta biz de gülüp geçiyorduk ama artık iş değişti’ diyorlar. Yunan savaş uçakları Ege Denizi’nde yaptıkları uçaklarda daha önce füze ve mermi yüklü olmadan havalanırken son dönemde bu yüklemelerin yapıldığı bilgisini de aldım. Henüz teyit edemediğim bir başka bilgiye göre Ege Denizi’nde uçuş yapan uçakların havalandıkları iki havalimanında turuncu alarm verilmiş ve izinler iptal edilmiş. Bunlar nahoş şeyler.”