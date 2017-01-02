Yunan polisi de bu çılgınlığa katıldı

ABD Başkanı Barack Obama’nın Beyaz Saray’da yaptığı Mannequian Challenge Yunanistan’da da moda oldu. Son dönemde sosyal medyada popüler olan Mannequian Challenge çılgınlığına katılan Yunan Polis Teşkilatı ve itfaiye teşkilatının eğlenceli görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınladı. Vatandaşlara mutlu yeni bir yıl dileyen polisler, renkli görüntüler oluşturdu.
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