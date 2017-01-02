YUNAN POLİSİ DE BU ÇILGINLIĞA KATILDI

Yunan polisi de bu çılgınlığa katıldı

Yunan polis ve itfaiye teşkilatları da sosyal medyada moda olan Mannequian Challenge çılgınlığına katıldı.

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ABD Başkanı Barack Obama’nın Beyaz Saray’da yaptığı Mannequian Challenge Yunanistan’da da moda oldu. Son dönemde sosyal medyada popüler olan Mannequian Challenge çılgınlığına katılan Yunan Polis Teşkilatı ve itfaiye teşkilatının eğlenceli görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınladı. Vatandaşlara mutlu yeni bir yıl dileyen polisler, renkli görüntüler oluşturdu.

İHA
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