Yunanistan adalardaki sivillere silah eğitimine başladı

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, Ulusal Kanal'da geçen hafta çıktığı bir programda Ege'deki adaların pek çoğunun Yunan askerleri tarafından işgal edildiğini açıklamıştı.

Yalım bu iddialarını desteklemek için adalarda milis kuvvetleri kurulduğu ve bunlara bizzat Yunan generaller tarafından eğitimler verildiğini gösteren bazı görseller de gösterdi.

Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinin 23 Ocak 2017’de değiştiğini ifade eden Yalım, “Genelkurmay Başkanı Oramiral Apostolakis dışında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları değişti. Yeni kuvvet komutanları ilk olarak Doğu Ege Denizi’ndeki adaları ziyaret etti” dedi.

[Adalarda milis kuvvetler eğitiliyor]

'SİVİL HALKA AĞIR SİLAHLAR VERİLDİ'

Yalım iddialarını şöyle sürdürdü:

“Şubat ayında, başta Kardak bölgesi olmak üzere işgal edilen Türk adalarında egemenlik ve bayrak gösterisi yapan Yunanistan, Mart ayında da gayri askeri statüdeki adalarda seferberlik tatbikatı yaptı. Kelemez (Kilimli-Kalimnos) Adası’nda 07 Mart 2017’de, Sömbeki Adası’nda 12 Mart 2017’de, Semadirek Adası’nda 13 Mart 2017’de ve Taşoz Adası’nda 14 Mart 2017’de seferberlik tatbikatı yapıldı. Seferberlik tatbikatına, adalarda konuşlandırılan Yunan askeri birlikleri ile ada halkından oluşturulan milis kuvvetleri katıldı. Milis kuvvetleri, piyade tüfeği, makinalı tüfek ve roketatar gibi silahlarını ve bu silahların mühimmatlarını evlerinde muhafaza ediyor.”

Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos’un 7 Mart’ta Kelemez Adası’nı ziyaret ettiğini ifade eden Yalım, “Yunan Cumhurbaşkanı’nın onuruna yapılan tören geçişine milis kuvvetleri de katıldı. Tören geçişinden sonra seferberlik tatbikatı icra edildi ve milis askerlerine kadrolu silahları ile atış eğitimi yaptırıldı” dedi.