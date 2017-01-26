YUNANİSTAN 8 DARBECİ ASKERİN İADESİNİ REDDETTİ

Yunanistan 8 darbeci askerin iadesini reddetti

15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası askeri helikopterle Yunanistan'a kaçan sekiz askerin Türkiye'ye iade edilmemesine karar verildi.

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Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerin Türkiye'ye iadesine ilişkin karar açıklandı.

Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemesi yönünde karar verildi. 

Yüksek mahkemenin, dört yüzbaşı, iki binbaşı ve iki başçavuş hakkındaki kararı bugün vermesi bekleniyordu.

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, “Hükümet, Yüksek Mahkeme'nin kararlarına saygı duyacak” açıklaması yapmıştı.

Atina Avukatlar Derneği eski başkanı Dimitris Paksinos da, “Üç savcı iade edilmemelerini önerdikten sonra iade edilmelerini isteyecek başsavcı olamaz. Hangi savcı İnsan Haklarına ilişkin Avrupa Sözleşmesi'ne karşı çıkabilir” demişti.

23 Ocak’ta açıklanması beklenen karar, işlemlerin tamamlanmasından dolayı üç günlüğüne ertelenmişti.

Duruşma için Atina Yüksek Mahkemesi'ne getirilen darbeci subayların kelepçesiz olması dikkat çekti.

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