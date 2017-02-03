YUNANİSTAN TÜRK DENİZCİYİ SERBEST BIRAKTI

Yunanistan Türk denizciyi serbest bıraktı

Yunanistan'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alınan Türk denizci serbest bıraıkıldı.

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Yunanistan'da bir donanma üssünün fotoğrafını çekmesinin ardından casusluk iddiasıyla gözaltına alınan Türk gemici serbest bırakıldı.

Boğaziçi Denizcilik'e ait Makbule Ana kargo gemisiyle Pire Limanı'na yük taşıyan geminin mürettabatı 51 yaşındaki gemici Cengiz Uygur, bugün suçüstü mahkemesine çıkarıldı. Mahkeme, casusluk iddialarını reddeden Uygur'un serbest bırakılması yönünde karar verdi.

Kararın ardından Uygur'un, söz konusu gemiyle Pire Limanı'ndan bugün ayrılması bekleniyor.

Türk gemici, başkent Atina açıklarındaki Salamina Adası'nda bulunan bir Yunan donanma üssünün fotoğrafını çektiği gerekçesiyle 1 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Yunan medyasında, Uygur'un fotoğraf makinesine bir süre el konulduğunu ve Türk gemicinin, kaptanının uyarısıyla fotoğrafları sildiği yönünde haberlere yer verilmişti.


 

AA
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