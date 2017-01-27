YUNANİSTAN'A KAÇAN DARBECİLER İÇİN KIRMIZI BÜLTEN

Yunanistan'a kaçan darbeciler için kırmızı bülten

Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin kırmızı bültenle aranması için İnterpol'e yazı yazıldığı bildirildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı çıkarılmasının ardından darbeci askerlerin iadesine ilişkin hazırladığı ikinci iade dosyasını Yunanistan'a gönderen Adalet Bakanlığınca, 8 darbecinin kırmızı bültenle aranması için de İnterpol'e yazı gönderildi.

Söz konusu 8 asker, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçmıştı. Türkiye, Yunanistan'dan askerlerin iade edilmesini talep etmişti. Askerlerin durumları yerel mahkemece ele alınmış, üç askerin Türkiye'ye iadesi kabul edilmiş, beş askerin iadesi ise reddedilmişti.

Yunan Temyiz Mahkemeleri Başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen askerlerle ilgili Yüksek Mahkemeye itirazda bulunmuş, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusu yapmıştı.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) ise FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar vermişti.

AA
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