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YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞAN 2 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız adasına geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelisi 2 kişi yakalandı.

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Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında insan kaçakçılarına ait olduğu belirlenen bir bota müdahale etti. Botta bulunan 11 kişinin Türk vatandaşı, 1'nin ise Suriyeli olduğu ve yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız adasına geçmeye çalıştıkları tespit edildi.

Yapılan kimlik sorgulamasında ise teknede bulunanlardan O.D. ile Ş.U.'nun değişik yıllarda polis akademilerinde öğretim üyesi olarak görev yaptıkları, FETÖ/PDY'ye üye olmak ve anayasal düzeni zorla değiştirmek" suçlarından haklarında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Diğer 11 kişinin de O.D ve Ş.U'nun eş ve çocukları olduğu tespit edilirken Suriye uyruklu kişinin yasa dışı geçişi organize ettiği bildirildi.

O.D ve Ş.U'nun, 17-25 Aralık süreci sonrası deşifre olmamaları için polis akademilerinden örgütün talimatıyla ayrıldıkları, Ş.U'nun Kars Kağızman Üniversitesi ve O.D.'nin Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde görevlendirildikleri ileri sürüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorguları için İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine teslim edildi.

AA
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