Yunanistan'da '2. Dünya Savaşı' alarmı!

Yunanistan'ın en büyük ikinci şehri olan Selanik'te 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulundu. Bombanın etkisiz hale getirilmesi için 70 binden fazla kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.

Yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki bombanın, yol çalışması sırasında bulunduğu ve Pazar günü etkisiz hale getirileceği açıklandı.

Tahliye çalışmalarının 300 engelli ve yatağa bağlı hasta ile başladığı ve bu kişilerin ambulanslarla güvenli bir bölgeye taşındığı aktarıldı. Bombanın bulunduğu noktadan 1.9 km yarıçapındaki bir alanda yaşayan insanların tahliyesinin Pazar sabahına kadar tamamlanması planlanıyor.

Tahliyelerin zorunlu olduğunu belirten bölgesel güvenlik şefi Apostolos Tzitzikostas, yaptığı açıklamada, "Bu büyüklükte bir bomba, bu kadar nüfus yoğun bir alanda daha önce görülmemişti." ifadelerini kullandı.

Bombanın etkisiz hale getirilmesinin 8 saat süreceği tahmin edilirken, ordu sözcüsü Albay Nikos Phanios konuya daha temkinli yaklaştı. Phanios yaptığı açıklamada, "Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Etkisiz hale getirme ve taşıma işlemi iki günden fazla sürebilir." ifadelerini kullandı.

70 bin insanın bir süreliğine evlerini terk etmek zorunda kaldığı Selanik'te bulunan bombanın, kim tarafından atıldığı ve tam olarak ne zaman atıldığı bilinmiyor. Daha önce Londra ve Augsburg'da da benzer şekilde 2. Dünya Savaşı'nda kalma patlamamış bombalar bulunmuştu.