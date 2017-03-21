  • Erdoğan'dan Adnan Menderes hatırlatması
  • Erken emeklilik imkanı tanınan meslek sayısı artıyor
  • DİYARBAKIR'DA OLAY VAR ! NEVRUZ ALANINDA 1 KİŞİ VURULDU !
  • Araç sahiplerine geçmişe dönük iade müjdesi!
  • Trump'tan olay karar ! Listede İstanbul da var

YUNANİSTAN'DA ŞOK ! 8 PAKET PATLAYICI BULUNDU

Yunanistan'da şok ! 8 paket patlayıcı bulundu

Yunanistan'ın Krioneri bölgesindeki posta merkezinde patlayıcı madde içeren 8 paket daha tespit edildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Geçen hafta Almanya Federal Maliye Bakanlığı'na ve Uluslararası Para Fonu (İMF) "nin Paris'teki ofisine bir gün arayla Yunanistan'dan patlayıcı madde içeren paketlerin yollanması üzerine bütün ülkedeki posta merkezlerinde daha dikkatli araştırmalar uygulanmaya başladı. Bunun sonucunda Attika'nın Krioneri bölgesindeki posta merkezinde, aralarında Eurogroup Başkanı Jeroen Dijsselbloem'un da bulunduğu Avrupa Birliği'nin ileri gelen kişilerine gönderilmek üzere patlayıcı madde içeren 8 paket bulundu. Paketlerin "gönderen" kısmında ise eski Maliye Bakanı Gikas Harduvelis gibi Yunanistan'ın ekonomi ve politika dünyasından tanınmış isimlerin yazıldığı görüldü. Hafta sonunda gönderildikleri düşünülen paketler uzmanlar tarafından incelenmek üzere kriminoloji laboratuvarına gönderildi. Geçen hafta Çarşamba günü Almanya Maliye Balanı Wolfgan Schauble'ye Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Başkan Yardımcısı Adonis Georgiadis'in adıyla, Perşembe günü de Uluslararası Para Fonu (İMF) "nin Paris'teki ofisine yine ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin sözcüsü Vasilis Kikilias'ın adıyla gönderilmişti. Şimdiye kadar bu eylemlerin yalnız ilkini Yunanistan'da faaliyet gösteren anarşist örgüt "Ateş Hücreleri Komplosu" üstlendi.

DHA
348
-
Aşık Veysel'in oğlu son isteğini açıkladıAşık Veysel'in oğlu son isteğini açıkladı
Fuhuş için anlaştığı kadını boğarak öldürdüFuhuş için anlaştığı kadını boğarak öldürdü
Samsunlu matematik öğretmeninden görülmemiş iddiaSamsunlu matematik öğretmeninden görülmemiş iddia
Dünyanın en hızlı büyüyen dini İslam!Dünyanın en hızlı büyüyen dini İslam!
AB'den 'Almanya'daki PKK gösterisi'ne ilişkin açıklamaAB'den 'Almanya'daki PKK gösterisi'ne ilişkin açıklama
Çok konuşulacak sahneler !Çok konuşulacak sahneler !
FETÖ'nün Türkiye imamı yakalandıFETÖ'nün Türkiye imamı yakalandı
Fotoğraf paylaştı diye hastanelik etti !Fotoğraf paylaştı diye hastanelik etti !
Beyaz Saray'dan Merkel açıklamasıBeyaz Saray'dan Merkel açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS