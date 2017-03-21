Yunanistan'da şok ! 8 paket patlayıcı bulundu

Geçen hafta Almanya Federal Maliye Bakanlığı'na ve Uluslararası Para Fonu (İMF) "nin Paris'teki ofisine bir gün arayla Yunanistan'dan patlayıcı madde içeren paketlerin yollanması üzerine bütün ülkedeki posta merkezlerinde daha dikkatli araştırmalar uygulanmaya başladı. Bunun sonucunda Attika'nın Krioneri bölgesindeki posta merkezinde, aralarında Eurogroup Başkanı Jeroen Dijsselbloem'un da bulunduğu Avrupa Birliği'nin ileri gelen kişilerine gönderilmek üzere patlayıcı madde içeren 8 paket bulundu. Paketlerin "gönderen" kısmında ise eski Maliye Bakanı Gikas Harduvelis gibi Yunanistan'ın ekonomi ve politika dünyasından tanınmış isimlerin yazıldığı görüldü. Hafta sonunda gönderildikleri düşünülen paketler uzmanlar tarafından incelenmek üzere kriminoloji laboratuvarına gönderildi. Geçen hafta Çarşamba günü Almanya Maliye Balanı Wolfgan Schauble'ye Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Başkan Yardımcısı Adonis Georgiadis'in adıyla, Perşembe günü de Uluslararası Para Fonu (İMF) "nin Paris'teki ofisine yine ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi'nin sözcüsü Vasilis Kikilias'ın adıyla gönderilmişti. Şimdiye kadar bu eylemlerin yalnız ilkini Yunanistan'da faaliyet gösteren anarşist örgüt "Ateş Hücreleri Komplosu" üstlendi.