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YUNANİSTAN'DAN BİR SKANDAL DAHA !

Yunanistan'dan bir skandal daha !

Yunanistan, ülkeye sığınan 2 darbeci Türk askeri hakkında yine bir skandala imza attı.

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Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yunanistan, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) darbe girişiminde yer alan iki kaçak askerin sığınma başvurularının son aşmasına kadar değerlendirileceğini açıkladı.

AA muhabirinin Yunanistan İltica Ofisinden edindiği bilgiye göre, Meriç (Evros) bölgesinde ülkeye yasa dışı yollardan girdikten sonra Orestiada polis karakoluna avukatlarıyla teslim olan Üstçavuş Fatih Arık ve Kıdemli Çavuş Halit Çetin sığınma talebinde bulundu.

Yunanistan'a 15 Şubat'ta kaçak olarak giriş yaptıklarını iddia eden askerler, 20 Şubat tarihinde Dedeağaç kentinde sığınma başvurusu yaptı.

İltica ofisi, kaçak askerlere ilişkin Türkiye'den iade talebi gelmesi durumunda dahi sığınma başvurularına ilişkin tüm yasal sürecin uygulanacağını bildirdi. Askerlerin iltica süreçlerine ilişkin ise bir takvim açıklanmadı.

Yunan savcılığı suç duyurusunda bulunmadı

AA muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Yunan Emniyet Müdürlüğü yetkilisi, kaçak askerlerin ülkeye yasa dışı girişleri hakkında savcılığın henüz suç duyurusunda bulunmadığını belirtti.

Yetkili, firari askerlerin nerede tutulduklarına ilişkin ise, "güvenlik endişeleri" sebebiyle bilgi veremeyeceklerini ifade etti.

Türk ve Yunan yetkililer arasında söz konusu askerlerin durumuna ilişkin bilgi alışverişinin devam ettiği açıklandı.

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Konuyla ilgili açıklama yapan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos da Yunanistan'ın ilk andan itibaren 15 Temmuz'daki darbe girişimini kınadığını belirterek, "Bundan sonra, askerlerin iade edilip edilmeyeceklerine hukuka ve uluslararası sözleşmelere göre Yunan mahkemeleri karar verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan 8 darbeciyi iade etmemişti

Öte yandan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçan ve sığınma talebinde bulunan 8 darbeci askere ilişkin Türkiye'nin iade talebi, Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) tarafından geçen ay reddedilmişti.

Askerlerin sığınma başvurularının Yunanistan İltica Ofisi tarafından değerlendirilmesine devam ediliyor.

AA
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