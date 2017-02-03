Yunanistan'dan Türkiye tepkisine yanıt

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın Ege’deki asker indirme talimi hakkında Yunan medyasında yer alan haberlere ilişkin "İstanköy’e yönelik bu tatbikat uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Ülkemizin, Ege Denizi’ne yönelik siyasi ve hukuki pozisyonlarına uygun olarak, gerekli görülecek adımları bundan sonra da atmaktan imtina etmeyeceğini bildiriyoruz" demişti. Akşam saatlerinde de Yunanistan tarafından yeni bir açıklama geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, "Türkiye, en iyi komşusunun Yunanistan olduğunu anlamalı. Bazen Türkiye ilişkileri geliştirmeye fayda etmeyen bir fevri tavırla hareket ediyor." dedi.

Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu, Yunanistan’ın Ege’deki asker indirme talimi hakkında Yunan medyasında yer alan haberlerle ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtladı. Yunanistan’ın İstanköy’e yönelik tatbikatının, uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Yunan medyasında, Yunan özel kuvvetlerine bağlı olduğu belirtilen paraşütçülerin dün İstanköy (Kos) adasına indirme tatbikatı yaptıkları yönünde haberlere rastlanmıştır. 1947 Paris Barış Antlaşması, silahsızlandırılmak koşuluyla İtalya tarafından Yunanistan’a bırakılmış olan İstanköy (Kos) adası üzerinde her türlü asker? eğitim faaliyetini yasaklamaktadır.

Dolayısıyla, İstanköy’e yönelik bu tatbikat uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu çerçevede; komşumuz Yunanistan’ı gerginliklere yol açacak, tırmanma potansiyeli bulunan tek taraflı, uluslararası hukuka aykırı, altından kalkamayacağı eylemlerden kaçınmaya davet ediyor; ülkemizin, Ege Denizi’ne yönelik siyasi ve hukuki pozisyonlarına uygun olarak, gerekli görülecek adımları bundan sonra da atmaktan imtina etmeyeceğini bildiriyoruz."

YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, "Türkiye, en iyi komşusunun Yunanistan olduğunu anlamalı. Bazen Türkiye ilişkileri geliştirmeye fayda etmeyen bir fevri tavırla hareket ediyor." dedi.



Kotzias, Yunanistan'daki Radyo Alfa’ya, Ege’de yaşanan gerginlik ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye'nin Ege'de fevri davrandığını iddia eden Kotzias, "Türkiye, en iyi komşusunun Yunanistan olduğunu anlamalı. Bazen Türkiye ilişkileri geliştirmeye fayda etmeyen bir fevri tavırla hareket ediyor. Bunu NATO, Avrupa Birliği (AB) ve BM Güvenlik Konseyi'ndeki ortaklarımızla paylaştık." diye konuştu.

Kotzias, Yunanistan’ın Türkiye'de yaşanan darbe girişimini derhal kınadığını anımsatarak, Avrupalı liderlerin, iletişim kanallarını açık tutarak Türkiye ile yaşanan sorunları ve mümkün olan çözüm yollarını konuşmalarının olumlu olduğunu anlattı.

Ege'de yaşanan gerginliğin geçmişte yaşananlar kadar büyük olmadığını belirten Kotzias, "Erdoğan döneminde Ege'de 'sıcak bir olay' hiç yaşanmadı. Kazara 'sıcak bir olayın' yaşanmaması için de iletişim kanallarının açık tutulması gerekir." şeklinde konuştu.

Atina’nın Türkiye ile her zaman iyi siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaktan yana olduğunu ifade eden Kotzias, gerilimin giderilmesi için iletişim kanallarının açık kalması gerektiğini sözlerine ekledi.